Alvaro A.: "Tener a Victorio Vergara en un baile era el billete de lotería ganador"

Este miércoles en Tu Mañana estuvo el reconocido presentador y periodista Álvaro Alvarado recordando sus entrañables anécdotas que pasó junto al Tigre de la Candelaria, Victorio Vergara, quien fue por muchos años su amigo.

Alvarado confesó a la presentadora de Tu Mañana, Karen Chalmers que desde el primer momento que conoció al Tigre de la Candelaria le cayó muy bien.

En aquella época se me ocurrió hacer un reportaje sobre las diferentes personalidades de la música típica panameña y el primero que yo contacté fue a Victorio Vergara, hasta me mostró su finca en Soná y desde ese momento nos hicimos amigos

Luego de eso, cuenta que el propio Mandamás, lo introdujo en el mundo de la organización de eventos de bailes típicos. “A él le organicé bailes en todas partes… es que tener a Victorio en un baile era como el billete de lotería ganador”, añadió.

Pero no todo era negocio, el polifacético periodista expresó que la amistad que ellos tenían era muy grande, “Me contaba muchas cosas, una vez me confesó que lo poco que cobraba en los bailes, nada más le alcanzaba para pagarle a los músicos y una vez cuando llegó a la casa sólo había arroz pelao’ y gelatina…y eso fue lo que comió”.

También habló sobre la posible causa de su muerte producto de un derramen cerebral.

Yo no soy médico pero Victorio abusaba mucho de la aspirina, eso no es bueno, el no paraba, dormía un poquito en la finca y se iba a tocar