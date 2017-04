Rubén Blades: Hay que crear cines independientes en Latinoamérica

Rubén Blades llamó a crear salas de cines independientes en América Latina a fin de enfrentar el gran talón de Aquiles de la creciente industria audiovisual de la región: la distribución.

El emblemático cantautor de salsa y actor panameño, que ha participado en una treintena de películas y series de televisión, dijo la noche del miércoles que esa es la alternativa ante el poderoso cine comercial que tradicionalmente se adueña del público.

"La noción es que esto no es rentable y sí lo es", dijo Blades a The Associated Press momentos antes de tomar parte en la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Panamá.

Impulsores y realizadores latinoamericanos coincidieron durante el evento en que la industria del cine crece y está más presente que nunca en galas de premios y festivales, pero que su escasa o nula distribución en la región hace que el público la conozca poco.

El cineasta ecuatoriano Enrique Chediak, reconocido por la dirección fotográfica de filmes como "127 Hours", "The Maze Runner" y "Deepwater Horizon", se quejó de que era muy poco lo que conocía o veía de cine latinoamericano en Brasil, donde reside. Su compatriota Sebastián Cordero, director de "Ratas, ratones y rateros" y "Europa Report", coincidió.

La cineasta y directora del Festival de Cine de Panamá Pituka Ortega Heilbron admitió que habrá que ingeniárselas para impulsar la distribución regional, tras considerar que lo importante no es solo que se "produzca y eduque, sino que se vea".

Blades, a punto de cumplir los 70 años y en proceso de retiro de los escenarios musicales, dijo que tendría que establecerse una "conexión" a nivel internacional de gente dispuesta a impulsar el cine independiente y que crea en sus beneficios.

"La cultura es rentable, capaz de producir utilidades", enfatizó Blades, quien aparecerá en la nueva temporada de la serie de televisión estadounidense "Fear The Walking Dead" a mediados de año. "Lo que pasa es que eso no vende voto, eso es todo".

El intérprete de clásicos de la salsa como "Pedro Navaja", "Plástico" y "Buscando América", quien fungió como ministro de Turismo de Panamá en 2004-2009 y aspiró a la presidencia en las elecciones de 1994, critica fuertemente a los gobiernos de su país por considerar que no invierten debidamente en el desarrollo del arte y de la cultura.

"Este es un problema nacional. Los impuestos que pago, que son copiosos, el gobierno los debiera dividir" para crear escuelas de arte, señaló.

"Es inconcebible", arreció posteriormente al entregar uno de los premios del festival, al hacer alusión al reciente cierre del Teatro Nacional para reparaciones a su deteriorada infraestructura. "Tanto dinero robado por tantos supuestos representantes de la administración nacional. Es injustificable e insoportable".

Blades, quien ha mencionado la posibilidad de lanzarse nuevamente al ruedo político, dijo que actualmente está trabaja en tres discos distintos.