Yalitza Aparicio, actriz de Roma, enfrenta la decisión más importante de su vida

Su papel protagónico en la cinta "Roma", dirigida por Alfonso Cuarón, fue su lanzamiento al estrellato. Las buenas críticas y los innumerables premios, le valieron a "Roma" ser una cinta histórica, por ello no es de extrañarse que la vida de su protagonista haya cambiado por completo.

Yalitza Aparicio, una joven de 25 años que se preparaba para ser maestra pasó a convertirse a una de las nominadas al Premio Oscar a Mejor Actriz. La 2da vez en la historia que una actriz mexicana lograba tan alta distinción.

De ser una desconocida, Yalitza ahora tiene una agenda muy apretada llena de múltiples compromisos para asistir a eventos y atender entrevistas, precisamente así fue que llegó a Panamá. Ella es una de las invitadas especiales de la 8va edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, durante el cual "Roma" será exhibida en pantalla grande por 1era vez.

Antes de ese gran estreno en Panamá, Yalitza conversó con Telemetro.com para contarnos un poco sobre los planes futuros en su vida, especialmente en la actuación.

Enfrentó su viaje a Panamá con una emoción diferente, algo así como unas vacaciones. Cuenta Yalitza que por la ubicación en el mapa, sentía que sería magnífico estar en la tierra del Canal y disfrutar de las playas.

Cuando me dijeron Panamá, lo primero que pensé fueron playas

En medio de todo el ajetreo y los compromisos, Yalitza también está en un momento importante de su vida y es qué hará luego de todo el auge de "Roma". En la conversación con Telemetro.com, la actriz mexicana comentó que espera seguir actuando y saber escoger muy bien cuál será el próximo papel que interpretará.

"Ahorita tengo una decisión un tanto complicada. Muchas personas me dicen que tengo que elegir muy bien la siguiente película porque muchos lo están esperando… Me veo en la decisión de revisar, qué temas tratan y elegir la que más me mueva algo".

Yalitza ya tiene en sus manos varios libretos y está intentando leerlos todos. Pero eso sí, fue muy clara al decir no busca papeles grandes muy por el contrario. "Tengo muchos deseos de hacer un personaje pequeñito, porque eso sería como una oportunidad para mí de ir aprendiendo más".

Ella aún no está segura si dejará definitivamente la docencia para dedicarse a la actuación, pero de hacerlo estaría tranquila, pues considera que a través del séptimo arte puede transmitir mensajes y enseñar.

La visita de la actriz a Panamá será muy breve, pero antes de partir recibirá las Llaves de la Ciudad de Panamá, que serán entregadas por parte de la Alcaldía de Panamá en reconocimiento a sus recientes logros y como visitante destacada. La próxima función de "Roma" dentro del Festival Internacional de Cine de Panamá será el martes 9 de abril en Cinépolis Multiplaza.