Abre museo de cannabis en Las Vegas, ideal para red social

La más reciente atracción de Las Vegas, y telón de fondo de Instagram, es un museo que celebra todo lo relacionado con el cannabis.

Nadie podrá fumar marihuana en Cannabition cuando abra el jueves debido a la prohibición de Nevada de su consumo público, pero los visitantes pueden aprender sobre la droga mientras toman fotografías.

Es un museo hecho para redes sociales en donde cada exhibición está iluminada de tal forma que la personas se puedan tomar selfies #sinfiltro.

La instalación, cuyo fundador dice que su objetivo es quitar el estigma al uso de la marihuana, probablemente sea un punto de venta que funcionarios y otros utilicen para atraer a la Ciudad del Pecado a los millenials que se niegan a apostar.

Recibirá a los primeros visitantes casi 15 meses después de que los adultos en Nevada comenzaron a comprar legalmente la marihuana recreativa, cuyas ventas excedieron por mucho el pronóstico del estado.

“Nuestro objetivo cuando la gente salga de aquí es que no teman a la industria del cannabis si no son creyentes de la industria”, dijo el fundador J.J. Walker a The Associated Press. “Cannabition no es sólo para servir a la gente que le gusta la marihuana, es para servir a las masas que quieren aprender sobre el cannabis o sólo quieren divertirse y tener una buena experiencia artística”.

Las visitas pasearán a través de 12 instalaciones con salas como “semilla”, en donde la gente podrá acostarse en una cama con la forma de la semilla de la marihuana, y “cultivo” que muestra plantas artificiales en tamaños que van desde los centímetros hasta los metros colocadas bajo luces brillantes para representar una instalación interna del cultivo de la marihuana.

Este museo en el centro del distrito del entretenimiento de Las Vegas no es el Smithsonian de la marihuana, pero tiene algunos componentes educativos. Guías ofrecerán a las visitas una introducción al museo y algunos gráficos en las paredes explicarán cómo se hacen los concentrados y las diferencias entre las cepas de la marihuana.