Adolescente choca haciendo el "Bird Box Challenge" en Utah

Una adolescente de Utah chocó su auto contra otro por cubrirse los ojos para hacer el reto conocido como “Bird Box Challenge", dijo la policía de Utah.

La chica de 17 años se incorporó al flujo vial y se impactó contra otro auto después de que se puso un sombrero sobre los ojos para imitar la película de Netflix "Bird Box", protagonizada por Sandra Bullock, en la que los personajes se tienen que tapar constantemente los ojos para evitar visiones que los incitan a morir, dijo el viernes el teniente de policía de Layton Travis Lyman.

Múltiples videos de gente que trata de hacer cosas con los ojos vendados circulan por la red, lo que llevó a que Netflix pidiera la semana pasada tener cuidado con el reto.

Nadie resultó herido en el choque del lunes al norte de Salt Lake City.

Lyman dijo que el incidente debería servir como una advertencia que pensó que nunca tendría que decir: no manejen con los ojos vendados.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2