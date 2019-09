Alcalde evangélico de Rio ordena retirar cómic con beso gay; libro se agota

Los ejemplares de un cómic de Marvel que muestra a dos superhéroes besándose se agotaron rápidamente este viernes de los estantes de la Bienal del Libro de Rio de Janeiro, después que el alcalde ordenara retirarlo por considerarlo "inapropiado" para niños.

Los libros con la historieta "están agotados", confirmó por e-mail a la AFP la organización de la Bienal, y agregó que este viernes recibió una inspección de la alcaldía, también reportada por la prensa local.

Marcelo Crivella, exobispo evangélico elegido alcalde en 2016, afirmó el jueves que había "determinado" que la Bienal recogiese el cómic "que trae contenido sexual para menores".

"Libros así deben estar envueltos en plástico negro, lacrado y con un aviso de contenido del lado de fuera", añadió en un video publicado en Twitter en el que exhibe la tapa y una de las viñetas de la revista, titulada "Vengadores, la cruzada de los niños".

La escena que motivó la decisión del alcalde muestra al hechicero Wiccano y el guerrero Hulkling, dos personajes de los Jóvenes Vengadores que en la trama mantienen una relación amorosa, besándose. Están abrazados y totalmente vestidos.

La Bienal, que termina el 8 de setiembre, reivindicó que se trata de un festival "plural" que da "voz a todos los públicos, sin distinción, como debe ser una democracia".

Inclusive están previstos paneles de debate sobre literatura trans y LGBT, añadieron sus organizadores.

"La dirección del festival entiende que, en caso de que algún visitante adquiera una obra que no le agrade, tiene todo el derecho de solicitar un cambio de producto, como prevé el Código de Defensa del Consumidor", concluyó.

Crivella fue elegido alcalde en octubre de 2016, como candidato del Partido Republicano Brasileño (PRB, derecha) vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), una de las principales denominaciones neopentecostales del mundo.

Excantante góspel, es sobrino del fundador de esa iglesia, Emir Macedo, dueño de la segunda mayor televisión de Brasil, TV Record.

Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx