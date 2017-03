EEUU: Pareja escenifica asesinato con kétchup

Una pareja en Ohio escenificó un asesinato en una bañadera, en la que el hombre arrojó kétchup sobre su mujer y luego envió fotografías a sus amigos, diciendoles que la había matado.

La policía de Sandusky acudió al lugar el jueves por la noche tras recibir llamadas telefónicas de tres personas, a las que describieron como "histéricas".

Fue entonces que los agentes descubrieron que el asesinato en la bañera había sido escenificado.

La policía dice que Nataleigh Schlette y Micah Risner están acusados de inducir al pánico. Ambos se declararon inocentes el viernes.

La sargento Dawn Allen le dijo al Sandusky Register que aunque puede haber sido cómico para la pareja, no lo fue así para la policía.

No se pudo contactar a la pareja para comentar el incidente. No tienen números telefónicos listados y los registros de la corte no indican si cuentan con un abogado.