EEUU: detenido por haber provocado una crisis de epilepsia con un tuit

Las autoridades estadounidenses detuvieron a un hombre sospechoso de haber provocado una crisis de epilepsia a un periodista enviándole un mensaje por Twitter con una luz estroboscópica encegecedora, para castigarlo por sus críticas al presidente Donald Trump.

El periodista de Newsweek, Kurt Eichenwald estaba el 15 de diciembre en su domicilio de Dallas (Texas, centro-sur) cuando abrió un mensaje recibido en su cuenta de Twitter enviado por un internauta que se identificaba con el seudónimo "@jew_goldstein". Una enceguecedora luz comenzó a hacer señales en su pantalla, provocándo a Eichenwald un ataque de epilepsia. Su mujer lo encontró en el suelo. Eichenwald había hecho referencia públicamente a sus crisis epilépticas en varias ocasiones.

Su abogado, Steven Liberman, citado por The New York Times, dijo que era probablemente la primera vez que se enviaba un mensaje en una red social para causar daño físico al destinatario y no solo psicológico.

"Te mereces una crisis por tus mensajes", decía el internauta, sobre un fondo de luz estroboscópica. Esa luz es conocida por desencadenar crisis en algunos epilépticos.

Según Liberman, el ataque epiléptico dejó incapacitado por varios días al periodista, sobre todo para hablar y usar su mano izquierda.

El departamento de Justicia indicó el viernes que había detenido a un sospechoso, John Rivello, cuyo ordenador puso en evidencia que había enviado mensajes que hacían referencia a ese tuit y que había hecho búsquedas sobre epilepsia.

Según la investigación, el agresor hizo referencias a las críticas formuladas por Kurt Eichenwald a Donald Trump, indicaron medios estadounidenses.

El sospechoso comparecerá ante un juez por el cargo de ciberacoso con la intención de matar o hacer daño físico, un delito que puede ser castigado con hasta 10 años de prisión.