España: Mal inglés de guía de "bungee" pudo matar a joven

El bajo nivel de inglés de un instructor de "bungee jump" podría haber provocado la muerte de una joven holandesa de 17 años en un viaducto del norte de España hace dos años, según un auto judicial. La adolescente saltó antes de tiempo sin estar conectada a los anclajes.

Una corte regional de Cantabria señaló que la orden del instructor de no saltar _ utilizando las palabras "no jump" en lugar de "don't jump" _ pudo haberse confundido fácilmente con "now jump" (“salte ahora”).

El instructor está siendo investigado por homicidio negligente. El suceso ocurrió en el viaducto de Cabezón de la Sal, de 32 metros de altura (105 pies), en agosto de 2015.

Según el auto judicial, en el viaducto estaba prohibido practicar puentismo y la joven no tenía el permiso de sus padres para hacerlo. El documento no identificó ni a la víctima ni al monitor.

La fecha del juicio está por determinar.