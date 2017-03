Impiden a 2 adolescentes con mallas abordar vuelo de United

Un agente impidió a dos chicas adolescentes abordar un vuelo de United Airlines de Denver a Minneapolis el domingo debido a que vestían mallas, según un vocero de la aerolínea.

A las jóvenes, cuyas edades no fueron reveladas, se les prohibió abordar el vuelo matutino porque usaban un pase de viaje de empleado que incluye un código de vestimenta, señaló Jonathan Guerin, portavoz de United.

El código de vestimenta prohíbe que pasajeros con ese tipo de pases viajen con pantalones de fibra elástica o licras como las mallas. Las jóvenes aceptaron cambiarse de ropa y tomaron un vuelo posterior, dijo Guerin, pero las medidas de la empresa causaron rápidamente repercusiones negativas a través de Twitter.

La activista Shannon Watts de Denver tuiteó que ella fue testigo de los hechos ocurridos el domingo y cuestionó la decisión de United de vigilar la ropa de las mujeres.

Watts agregó que al padre de las chicas se le permitió abordar el avión vistiendo pantalones cortos, y calificó la política de la aerolínea como sexista.

Los pasajeros con boletos regulares no son sujetos al mismo código de vestimenta y pueden vestir mallas, dijo Guerin. Pero la compañía se apega a su política porque los viajeros con pase esencialmente representan a la empresa, señaló.

"Pediríamos lo mismo a viajeros con pase que estuvieran vistiendo sandalias o que estuvieran vistiendo ropa que revele sus prendas interiores o pantalones vaqueros desgarrados o andrajosos", añadió Guerin.

The father had shorts on. Two young women in leggings booted from flight and a girl had to put a dress on over leggings in order to board. https://t.co/sCCP01gWcA