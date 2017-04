Joven busca 18 millones de retuits para tener nuggets gratis

El truco de un adolescente en Twitter para ganar un año de nuggets gratis pudiera convertirse en el mensaje más retuiteado en la red social.

Carter Wilkinson le preguntó a la cadena de restaurantes Wendy's la semana pasada cuántos retuits necesitaría para tener nuggets gratis por un año. La empresa respondió: "18 millones". El joven de 16 años residente en Nevada aceptó el reto y tuiteó: "Considérenlo hecho".

La captura de pantalla con esta conversación ha sido retuiteada casi 2,5 millones de veces y se está acercando al récord absoluto de casi 3,3 millones, establecido por el tuit viral que Ellen DeGeneres publicó en los Oscar del 2014.

Wilkinson le dijo al Reno Gazette-Journal que toda la atención que está recibiendo se ha vuelto "una distracción" y que lo conocen en la escuela como el "hombre de los nuggets".

Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets?