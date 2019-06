Ladrón intenta abrir cajero con soplete; lo suelda en Florida

Dos ladrones de Florida pensaron que utilizar un soplete para abrir un cajero automático sería una gran idea, pero el plan no les salió como esperaban, señalaron las autoridades.

En lugar de abrir la máquina, el calor soldó por completo las bisagras del cajero automático.

Los videos de vigilancia muestran a dos sospechosos de sexo masculino que ingresaron el viernes al centro comercial Boardwalk en Okaloosa Island. Uno de ellos llevaba una barreta y parecía montar guardia mientras el otro utilizaba un soplete en el cajero automático, señalaron agentes del departamento de policía del condado de Okaloosa.

En lugar de abrir el cajero automático con el soplete, las autoridades señalaron que los sospechosos terminaron por soldar herméticamente las partes de metal, saliendo del lugar con las manos vacías.

