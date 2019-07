Llueven billetes en EEUU: se abre puerta de camión blindado

Una lluvia de billetes cayó sobre una congestionada autopista de Atlanta después de que la puerta de un camión blindado se abrió y el dinero salió volando.

La estación de radio WSB reportó que la lluvia de dinero en efectivo hizo que alrededor de una decena de automovilistas se detuvieran en la autopista I-285 cerca de Ashford-Dunwoody Road.

Un video muestra a varias personas saliendo de sus autos para recoger billetes. Sorprendentemente, nadie resultó herido. Cuando llegó la policía, los oportunistas ya se habían ido con el dinero.

El sargento Robert Parsons, de la policía de Dunwoody, dijo a la radio que la gente que se llevó el dinero de la autopista cometió un delito. Las autoridades averiguan cuando dinero falta. Parsons pidió que la gente devuelva el dinero que se llevó.

BREAKING NEWS in Atlanta America : An Armored truck’s doors opened on 285 EB/Ashford Dunwoody. Money spilled all over the highway. Passengers are out picking up hundreds of 1 dollar bills flying all over the highway.



First world problems. Must be nice. pic.twitter.com/Ytk0UgWTcf