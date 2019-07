Mujer roba un auto arrojándole una víbora a la conductora

Una mujer robó un auto después de arrojarle una víbora no venenosa a la conductora, y posteriormente chocó contra las barricadas colocadas para una exhibición de salto con pértiga en una ciudad de Carolina del Sur, informó la policía.

La policía de Greenville identificó en un comunicado de prensa a la sospechosa como Hilmary Moreno Berrios, de 29 años. La mujer resultó herida en el choque del viernes y fue dada de alta del hospital el lunes.

Según las autoridades, Moreno Berrios le exigió a la conductora las llaves del vehículo y le arrojó una serpiente negra viva. La policía señaló que después condujo la camioneta robada con la víbora aún en el interior y chocó contra las barricadas colocadas para el evento deportivo Liberty Bridge Jump-Off.

Moreno Berrios está acusada de robo de auto, daños agravados a propiedad y cinco violaciones de tránsito. Se desconoce si tiene un abogado.

La víbora fue puesta en libertad en un bosque cercano, señaló la policía.

