Mujer da a luz en vuelo sobre África

Un vuelo de Turkish Airlines aterrizó con un pasajero más de los que despegaron. Una bebé nació durante el trayecto, con la ayuda de la tripulación.

La aerolínea dijo a NBC News que la mujer tenía 28 semanas de embarazo y que se quejó de dolores de embarazo durante el vuelo sobre el oeste de África, de Conakry, en Guinea, a la ciudad de Ouagadougou, capital de Burkina Faso.

La tripulación de cabina ayudó a la mujer a dar a luz a una niña, llamada Kadiju, agregó la aerolínea.

La empresa subió fotos a las redes sociales el viernes, mostrando a la tripulación sonriendo con la bebé y la madre, quien aparece recostada en una hilera de tres asientos.

Madre e hija fueron llevadas al hospital tras el aterrizaje y la aerolínea dice que ambas están bien.

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! 👏🏻👶🏽 pic.twitter.com/FFPI16Jqgt