Mujer lanza campaña por desamparado que la ayudó a ella

Un hombre desamparado ayudó a una mujer en Filadelfia cuando a ella se le acabó la gasolina en la carretera, y ahora ella está tratando de recaudar dinero para ayudarlo a él.

Kate McClure, de Nueva Jersey, estaba manejando hacia Filadelfia el mes pasado para visitar una amiga, cuando su auto se quedó sin gasolina en la carretera. Paró el carro en el hombrillo y se empezó a angustiar cuando el pobre se le aproximó.

El hombre, quien dijo llamarse "Johnny", le comentó a la mujer que no era buena que ella se quedara varada en la carretera y compró gasolina con los últimos 20 dólares que le quedaban.

McClure prometió regresar y ayudarle. Ella y su novio, Mark D'Amico, han recaudado más de 20.000 dólares para asistir al hombre, que una vez fue técnico de una fábrica de municiones.

La pareja espera conseguirle apartamento y medios de transporte a "Johnny".

We told Johnny about the @gofundme he wants to say thank you to everyone who donated or shared!! #philly #rak pic.twitter.com/jfkwamTRpp