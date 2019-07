Caimán entre 4 y 5 pies vive en un popular lago de Chicago

Investigadores policiales de Chicago descifraron el caso: un caimán que mide entre 1,2 y 1,5 metros (entre 4 y 5 pies) vive en la laguna en uno de los parques más populares de la ciudad.

Los investigadores fueron a la laguna del parque Humboldt en la parte occidental de la ciudad y confirmaron que el inusual residente está ahí tal como se reportó en redes sociales, señaló el vocero de la policía de Chicago Anthony Guglielmi.

Las autoridades no logran averiguar cómo llegó ahí el animal.

Autoridades municipales indicaron que están colocando trampas para caimanes en la laguna con la esperanza de que el animal nade hacia una de ellas y pueda ser retirado con seguridad.

Guglielmi dijo que se espera que el animal sea atrapado “y reubicado a un zoológico para una evaluación veterinaria”.

Los caimanes prefieren los climas cálidos como el de Florida, pero se tiene conocimiento de que sobreviven en el frío gracias a un proceso similar a la hibernación.

