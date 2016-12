Reportero pide información por ataque epiléptico causado por un tweet

Un reportero epiléptico de Newsweek dijo que tuvo un ataque después que alguien le envió por Twitter una imagen con el propósito de provocárselo, y pidió a la red social información para identificar a la persona responsable del tuit.

La imagen en cuestión —que incluía un efecto estroboscópico y las palabras "Mereces tener un ataque por tus mensajes"— aparentemente fue enviada en respuesta a las críticas de Kurt Eichenwald hacia el presidente electo Donald Trump. Eichenwald dijo en documentos presentados en corte que la imagen efectivamente le provocó un ataque.

Eichenwald subió el martes a su cuenta de Twitter una copia firmada de la orden de la Corte de Distrito del Condado de Dallas que le permite obtener declaraciones juradas de ejecutivos de Twitter y ordena a la empresa que guarde cualquier tipo de información o documentos relacionados a la persona que le envió la imagen. Eichenwald escribió que "Twitter estuvo de acuerdo con una orden rápida".

Twitter agreed to an expedited order in our effort to locate the user who intentionally caused me to have a seizure. https://t.co/FOb0DGnyyw

Un representante de Twitter dijo a través de un mensaje electrónico que la empresa no comenta sobre cuentas personales o investigaciones. En su sitio web, Twitter recomienda a las autoridades del orden que obtengan una orden judicial o citatorio si es que quieren que les dé información.

Un secretario de la juez de distrito Bonnie Lee Goldstein, que firmó la orden, dijo que la oficina no había recibido una copia de la orden firmada hasta el martes por la mañana. Eichenwald entregó su pedido de declaración jurada el lunes.

El pedido de declaración jurada dice que Twitter suspendió la cuenta de @jew_goldstein "tras enterarse del ataque". La persona que envió el referido tuit se identificó con el mote de Ari Goldstein, nombre del personaje de la serie televisiva "Entourage", de HBO.

La persona que envió el mensaje "tuvo éxito en usar Twitter como vehículo para cometer una agresión, haciendo que el demandante tuviera un ataque que resultara en daño personal", dijeron los abogados de Eichenwald.

Last night, for the second time, a deplorable aware I have epilepsy tweeted a strobe at me with the message "you deserve a seizure' on it...