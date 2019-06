Veterano de 97 años salta en paracaídas para conmemorar 75 años del desembarco

Un veterano estadounidense, que saltó en paracaídas en Francia el día del desembarco en 1944, volvió a recrear este miércoles el salto, a los 97 años de edad, para conmemorar el 75º aniversario del Día D de aquella decisiva operación militar.

"Me siento muy bien" aseguró Tom Rice, tras tocar tierra, entre los aplausos de la gente congregada en un terreno cerca de la localidad francesa de Carentan, al norte del país, y saludar haciendo la señal de la victoria.

"¡Quiero volver allá arriba, y hacerlo otra vez!", dijo.

Rice, que saltó en tándem con un paracaidista que controló el descenso, efectuó el salto un día antes de la celebración del 75º aniversario del desembarco, el 6 de junio de 1944, de unos 150.000 soldados aliados en las playas de Normandía (norte de Francia).

VIDEO: On the eve of the 75th anniversary of the D-Day Landings, paratroopers join D-Day veteran Tom Rice, 97, in leaping out of aircraft over the Normandy countryside, in tribute to the soldiers who participated in the Allied Landings in 1944 #DDay #DDay75 pic.twitter.com/tjykndUqVv