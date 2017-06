Una mujer agredida en Estambul por llevar pantalones cortos durante ramadán

Una mujer turca resultó agredida en un autobús en Estambul por llevar pantalones cortos durante la festividad del ramadán, y la policía divulgó este miércoles una orden de detención contra el presunto autor del ataque, informaron los medios de comunicación.

Un video difundido el miércoles en internet muestra a un hombre, sentado a bordo de un minibus, levantándose para pegar a una mujer sentada delante de él. La mujer agredida intenta defenderse pero el hombre la empuja y luego abandona tranquilamente el vehículo.

Asena Melisa Saglam, de 21 años, presentó denuncia. Su presunto agresor, que fue detenido tres días después, dijo ante la policía que se consideraba "provocado" por la vestimenta de la mujer. Fue liberado el mismo día de su detención, explicó el diario Hürriyet.

La mujer contestó la liberación del sospechoso ante la fiscalía, que lanzó una orden de detención, según varios medios.

Un incidente similar ocurrió durante el ramadán del año pasado. Un hombre le pegó una patada en la cara a una joven de 23 años que llevaba pantalón corto en un autobús. El presunto atacante, pendiente de juicio, podría ser condenado a nueve años de cárcel.

Defense of the attacker of woman in İstanbul's public bus: 'She turned me on’ https://t.co/hnNzFdxAdu pic.twitter.com/NXEffVocSF