Un "striptease" en una cárcel causa revuelo en Sudáfrica

Los servicios penitenciarios sudafricanos anunciaron el lunes que estudiaban suspender a 13 guardias de seguridad tras la difusión en las redes sociales de unas imágenes en las que se veía a unas mujeres haciendo "striptease" en medio de detenidos en una cárcel de Johannesburgo.

En las fotografías que llevan sacudiendo las redes sociales en Sudáfrica desde el domingo se ve al menos a tres mujeres vestidas con un 'body' negro y unas botas de cuero alrededor de un hombre con un uniforme de detenido, en lo que parece ser un centro de detención.

" Después de la investigación preliminar, al menos 13 responsables oficiales recibirán una carta indicando que estamos estudiando su suspensión", declaró el jefe de los servicios penitenciarios, James Smalberger.

Según él, el "striptease" tuvo lugar en la cárcel cerca de Soweto, en las afueras de Johannesburgo, por iniciativa de un organizador externo.

Las autoridades reconocieron la autenticidad de las imágenes y explicaron que habían sido tomadas en el centro, el 21 de junio, cuando se celebraron varias animaciones.

" Este espectáculo de carácter sexual es una clara violación de nuestra política de seguridad. Este tipo de comportamiento es inaceptable", prosiguió Smalberger, que añadió que un informe sobre este caso iba a ser publicado el viernes y otros guardias de seguridad podrían ser suspendidos.

En las fotografías se ve claramente como las mujeres rodean a un prisionero, ante un numeroso público de guardias y detenidos.

Esta cárcel, conocida como "Sun City", acoge a algunos de los criminales más peligrosos del país, condenados por homicidios, robos y violaciones.

Las prisiones sudafricanas son conocidas por su sobrepoblación y la violencia de las bandas que se forman en ellas.

