El homenaje a Stephen Hawking está abierto a "viajeros del tiempo"

El servicio de acción de gracias por el fallecido físico británico Stephen Hawking, que se celebrará en la abadía de Westminster en Londres el 15 de junio, está abierto a "viajeros del tiempo", según ha confirmado la organización.

A petición de los hijos del difunto, Robert, Lucy y Tim, la Fundación Stephen Hawking ha sometido a sorteo un millar de entradas gratuitas para el evento, que pueden solicitarse hasta la medianoche del 15 de mayo a través de la página web de la entidad.

En el formulario de solicitud, en el apartado de fecha de nacimiento puede ponerse desde 1918 hasta 2038, lo que incluye la posibilidad de que asistan al acto personas nacidas en el futuro, que puedan teletransportarse en el tiempo.

"No podemos excluir la posibilidad (teórica) del viaje en el tiempo, pues no ha sido descartada de manera satisfactoria", ha declarado un portavoz de la fundación a la cadena británica BBC.

"Todo es posible hasta que se demuestra lo contrario", aseguró.

El portavoz indicó que, de momento, se han recibido unas 12.000 solicitudes "de alrededor del mundo", y subrayó en broma que son "de alrededor", puesto que no vendrán personas "que crean que la Tierra es plana".

El primero en darse cuenta de que el servicio en memoria del físico, al que asistirán familiares, colegas y otras personalidades, estaba abierto a ciudadanos del futuro fue el autor del blog de ocio IanVisits, que se percató del abanico de fechas.

Este bloguero recordó que "una vez, el profesor Hawking organizó una fiesta para viajeros del tiempo, para comprobar si alguien se presentaba si difundía la invitación pasada la fiesta".

"Nadie acudió, pero parece algo perfecto que ahora la página web del servicio recordatorio permita asistir a gente nacida en el futuro. Estad atentos a los viajeros del futuro en la abadía", escribió en el blog.

Hawking murió el pasado 14 de marzo, a los 76 años, en Cambridge, tras haber sufrido desde 1964 una enfermedad neurodegenerativa que le dejó inmóvil y le obligaba a comunicarse a través de un sintetizador de voz.

Miles de personas flanquearon las calles de esa ciudad inglesa por su funeral el 31 de marzo, y se han organizado ya varios actos conmemorativos.

El servicio religioso previsto para el 15 de junio "celebrará la vida y la obra" del científico, y se procederá al entierro de sus cenizas entre las tumbas de Isaac Newton y Charles Darwin, ha señalado el deán de Westminster, el reverendo John Hall.

Los hijos de Hawking han expresado su agradecimiento a la abadía por ofrecerles "el privilegio de un servicio de acción de gracias" y por dar a su padre "tan distinguido lugar de descanso".

Después del acto, las puertas de la abadía permanecerán abiertas al público de forma gratuita para que los visitantes puedan mostrar sus respetos a la tumba del cosmólogo.

Además de sus investigaciones sobre la expansión del Universo y los agujeros negros, Stephen Hawking adquirió fama por sus libros de divulgación científica, entre ellos "A Brief History of Time" (Una breve historia del tiempo), y su vida fue objeto en 2014 de una película, "The Theory of Everything" (La teoría del todo).