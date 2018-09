Una policía de EEUU mata por error a su vecino pensando que estaba en su casa

Una agente policial de Dallas mató a su vecino tras haberse equivocado de apartamento y pensar que estaba en el suyo, dijo el viernes la jefa de policía de la ciudad texana Renee Hall, que anunció el lanzamiento de una orden de captura contra su subalterna.

"La última noche, una mujer agente de policía de Dallas ingresó a lo que pensaba que era su apartamento tras haber concluido su servicio. Seguía vestida con su uniforme cuando entró en contacto con Botham Shem Jean", dijo Hall en declaraciones publicadas por el portal de internet de la Policía.

"No se sabe claramente qué interacción se produjo entre ella y la víctima. Luego, en cierto momento, disparó con su arma, alcanzando a la víctima", agregó.

Trasladado al hospital luego que la agente contactara a los servicios de emergencia, hacia las 22H00 locales (3H00 GMT del viernes), Jean falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas. Tenía 26 años.

Según medios estadounidenses, el joven era originario de la isla caribeña de Santa Lucía y trabajaba como analista en el bufete PriceWaterhouseCoopers tras haber obtenido un diploma de una universidad de Arkansas, en 2016.

Si bien los primeros elementos parecían dar cuenta de un hecho clásico de un disparo mortal efectuado por un agente policial, "en el curso de la investigación quedó claro que estábamos ante algo bien distinto y ante una situación muy única".

Hall señaló que se realizarán análisis de sangre para descartar la presencia de drogas o alcohol.

La policía de Dallas pidió también a los Texas Rangers que lleven a cabo una investigación independiente.

"Tenemos más preguntas que certezas", destacó Hall,y dijo que el nombre de la agente sólo será revelado si resulta finalmente inculpada.

