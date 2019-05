Una serpiente acusada falsamente de comerse casi 100.000 dólares

Una funcionaria nigeriana que aseguró que una serpiente se había comido 100.000 dólares de dinero público fue finalmente acusada de desvío de fondos este viernes, tras una demanda de la agencia nacional anticorrupción.

Philomina Chieshe, contable del ministerio regional de Educación del Estado de Benue (centro), compareció junto a cinco otros acusados ante la Alta Corte de Abuja, declaró la Comisión de delitos económicos y financieros (EFCC).

Estos empleados del Estado de Benue fueron detenidos en 2018 bajo la sospecha de haberse quedado con 35 millones de nairas (97.500 dólares) destinados a las universidades. Un caso que tiene poco de excepcional en Nigeria, gangrenado por la corrupción.

Sin embargo, "el caso Chieshe empezó a despetar sospechas cuando la acusada hizo la afirmación de que una misteriosa serpiente se tragó 35 millones de nairas", explicó el EFCC en un comunicado.

