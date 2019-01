635x357 AP Explica: Los peligros de los desechos de minas . MATTHEW BROWN y DAN ELLIOTT (Associated Press)

A medida que el personal de rescate busca sobrevivientes del derrumbe de una represa en Brasil, abundan los interrogantes sobre los riesgos que representan los desechos de minas como los que invadieron los edificios circundantes. El accidente se produjo en momentos en que las Naciones Unidas y otras entidades advertían que los problemas con diques usados por la industria minera están generando cada vez más desastres porque las estructuras son más grandes y numerosas en todo el mundo.

Un vistazo a los peligros:

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS DESECHOS Y CÓMO SE LOS ALMACENA?

Son grandes cantidades de rocas y otros materiales que se descartan después de que las empresas hacen sus excavaciones en los yacimientos y emplean procesos mecánicos y químicos para separar los componentes más valiosos. Los desechos son almacenados en estanques y otros embalses.

Una sola mina grande puede generar miles de toneladas de desechos por día, los cuales son bombeados y almacenados en estanques detrás de represas, donde pueden pasar décadas. Los desechos se acumulan y se secan, al punto de que se puede caminar sobre ellos. Pero por adentro a menudo están mojados y tienen una consistencia gelatinosa. Una ruptura del dique puede generar un torrente de un material barroso.

En el desastre del viernes en Brumadinho, Brasil, el dique que se derrumbó tenía 86 metros (282 pies) de altura y almacenaba más de 11,7 millones de metros cúbicos de desechos, según su dueño, la empresa Vale.

¿SON TÓXICOS LOS DESECHOS?

Depende de la mina. Algunos contienen material radioactivo, metales pesados e incluso cianuro, que se usa en la extracción de plata y oro.

Representantes de Vale aseguran que el barro que fluyó por el río Paraopeba tras el derrumba del viernes contiene mayormente sílice, o arena, que no es tóxico. Pero organizaciones ambientalistas afirman que la mina de hierro contenía altos niveles de óxido férrico, que puede causar daños irreversibles.

Un desastre parecido en el 2015 en otra mina operada por Vale en la misma región de Brasil causó la muerte de 19 personas y liberó 60 millones de metros cúbicos de barro, que contaminaron cientos de kilómetros de ríos y arroyos. En ese caso, un informe de las Naciones Unidas dijo que los desechos “contenían altos niveles de metales pesados tóxicos”.

Al margen del peligro que representan las sustancias químicas, la llegada de agua barrosa a sistemas fluviales puede tener graves consecuencias para el medio ambiente, cubriendo sus lechos de cieno, que mata peces y plantas.

Un accidente del 2015 en Mariana, estado de Minas Gerais, dejó a 250.000 personas sin agua potable.

Otro peligro de los desechos de minas que fluyen al romperse una represa es que su súbita liberación puede rebasar el lecho y depositar contaminantes en tierras normalmente secas, de acuerdo con Ellen Wohl, profesora de geología de la Universidad Estatal de Colorado.

Estos contaminantes pueden regresar posteriormente al río, contaminando nuevamente las aguas, indicó.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ROMPEN LOS DIQUES Y QUÉ PASA CUANDO ESO SUCEDE?

Este tipo de accidentes es cada vez más devastador porque las minas operan en una escala mucho más grande que la de antes, produciendo más desechos, que requieren diques más grandes.

Se calcula que hay unos 18.000 embalses con represas llenos de desechos en todo el mundo, según David Chambers, del Centro para la Ciencia y la Participación Pública, que asesora a organismos gubernamentales y entidades privadas sobre temas relacionados con la contaminación de las minas.

Un informe de las Naciones Unidas del 2017 identificó 40 casos de rotura de diques importantes en la década previa. Unas 450 personas murieron en esos accidentes, según Chambers y otros.

La cifra de muertos del accidente del viernes era de al menos 65 y no se tiene noticias de 279 personas, según las autoridades brasileñas.

“No podemos decir dónde habrá fallas, pero estadísticamente sí podemos afirmar que van a suceder”, dijo Chambers.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA IMPEDIR LAS FALLAS DE LAS REPRESAS?

Las represas son vulnerables a los terremotos, fallas geológicas no detectadas y fuertes lluvias, de acuerdo con Dermont Ross-Brown, consultor de la industria minera y profesor de la Facultad de Minas de Colorado.

Indicó que las empresas apelan a los últimos avances científicos y los mejores consultores que pueden encontrar, pero “el problema es muy grande y tienen conocimientos imperfectos de la geología”.

Hay quienes dicen que las empresas no hacen lo suficiente para garantizar la seguridad de estas minas y que nuevas fallas son inevitables si no se mejoran la construcción y las inspecciones. También se hace hincapié en que la gente no puede vivir río abajo cuando hay embalses de este tipo porque corren peligro si una represa se rompe.

“Tenemos la tecnología y los conocimientos, pero la industria minera se resiste a hacer los cambios” necesarios, sostuvo Payal Sampat, de la agrupación defensora del medio ambiente Earthworks, de Estados Unidos.