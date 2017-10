AP nombra a Michael Hudson como director de investigaciones

La agencia internacional de noticias The Associated Press nombró el jueves a Michael Hudson como su nuevo director editorial de investigaciones globales. Hudson fue un directivo de la organización International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), cuyo trabajo fue clave para investigar secretos financieros en varios países y los orígenes de la crisis económica de 2008.

Hudson y el ICIJ compartieron el Premio Pulitzer 2017 por sus reportajes con la organización McClatchy y el diario Miami Herald por su trabajo en el proyecto de los llamados Panama Papers. En su nuevo puesto, guiará a los equipos de periodistas de investigación de la AP en todo el mundo a partir de noviembre.

El nuevo directivo trabajará en las oficinas generales de The Associated Press en Nueva York y reportará al director editorial de la agencia, Brian Carovillano.

Hudson, de 55 años, ha sido jefe editorial y reportero del ICIJ desde 2012, donde también investigó el comercio mundial de tejidos humanos y dirigió una investigación sobre prácticas en el Banco Mundial. Trabajó como reportero y editor en el proyecto de los Panama Papers, un proyecto global que analizó unos 11,5 millones de documentos filtrados de una firma de abogados panameña.

El proyecto, facilitado por el ICIJ, reunió a una compleja red de periodistas de más de 100 organizaciones noticiosas en 80 países, utilizando el análisis periodístico de datos y herramientas de colaboración virtual para exponer los secretos financieros.

En la AP, Hudson guiará a un equipo que incluye a más de una veintena de reporteros investigadores, jefes editoriales y periodistas de datos de la agencia, que se enfocan en temas que van desde los abusos en los presupuestos estatales hasta los escándalos de campañas y la corrupción en los deportes.

En 2016, un equipo de la AP ganó el Premio Pulitzer de Servicio Público y otros premios por exponer abusos laborales en la industria pesquera en Asia. Los periodistas de AP también han sido reconocidos en los últimos años por su trabajo de investigación por el Overseas Press Club, la organización Investigative Reporters and Editors, los premios George Polk, el premio Goldsmith Investigative Reporting, los premios Gerald Loeb y otros.

___

En internet: http://www.ap.org

___

The Associated Press está en: http://twitter.com/ap