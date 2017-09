AP VERIFICA: ¿Cómo avanza el muro fronterizo de Trump?

Las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los avances en su prometido muro fronterizo con México desafían la comprensión.

Parte de sus palabras fueron ciertas, pero otras no. Se contradijo a sí mismo, y la sensación general que transmitió de que la construcción avanza es engañosa.

A continuación, un análisis de sus comentarios, realizados en un mitin en Alabama el viernes por la noche, y cómo sus afirmaciones encajan o se contradicen con los hechos.

TRUMP: "Ustedes necesitan un gran muro, pero tiene que poder verse a través de él. Ahora estamos mirando muestras. Tenemos cuatro muestras que ya han sido construidas, general, ¿cierto? Han sido construidas. Y estamos mirando ya diferentes muestras de muros a través de los cuales se puede ver. Y creo que también debo ser honesto con ustedes, un muro a través del que se pueda ver lucirá mejor. Ya saben, ustedes no tienen eso, sea como sea. Pero estamos mirando cuatro muestras distintas construidas por cuatro grandes empresas, cuatro conceptos distintos. Están a punto de estar terminadas”.

LOS HECHOS: Sí, el gobierno está estudiando muestras. No, no han “sido construidas”. Ni están “a punto de estar terminadas”. La construcción de los prototipos no ha comenzado todavía. Se espera que ocurra de forma inminente. El gobierno concedió contratos para ocho prototipos.

¿"Tiene que" verse a través? No necesariamente. Cuatro de los prototipos seleccionados son de concreto; el resto están hechos de “otros materiales”.

Cada uno tiene unos nueve metros (30 pies) de largo y son solo de prueba. Se espera que la construcción de cada uno de ellos dure un mes.

La referencia de Trump al general era a John Kelly, jefe de despacho de la Casa Blanca y general retirado de la Marina, que lo acompañó en el acto.

___

TRUMP: "Pronto vamos a tomar las últimas decisiones. Y las renovaciones se harán, diría, en los próximos seis o siete meses. Estamos gastando una enorme cantidad de dinero y vamos a tenerlo”.

LOS HECHOS: No está claro qué quiere decir con renovaciones. Su gobierno no ha mencionado que se vayan a realizar amplias renovaciones en ese tiempo. Su petición de 1.600 millones de dólares al Congreso para financiar el muro, a cargo del presupuesto del año fiscal que comienza el 1 de octubre, incluye fondos para sustituir barreras en un tramo de 22,5 kilómetros (14 millas) en San Diego y no está claro que los legisladores vayan a aprobarlo. Se ha consignado dinero para 4,8 kilómetros (tres millas) de protecciones fronterizas en Calexico, California. Estos proyectos no equivalen a la masiva obra que se requeriría para cumplir su promesa de un muro que selle por completo la frontera entre los dos países.

___

TRUMP: "Vamos a construir el muro, está avanzando a buen ritmo”.

LOS HECHOS: Hasta la fecha, no se ha hecho mucho además de las muestras, reparaciones y algunas mejoras en partes ya edificadas.

___

TRUMP: "Hemos estado tratando con el ICE, estamos estado tratando con la Patrulla Fronteriza. Ambos me apoyaron, la primera vez en la historia que apoyan a un candidato a la presidencia.

LOS HECHOS: Ni la Patrulla Fronteriza y ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo respaldado en los comicios presidenciales. Son agencias gubernamentales y no pueden mostrar su apoyo a ningún político. Dos sindicatos que representan a agentes de ambas agencias sí lo respaldaron.

___

Spagat reportó desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Luis Alonso y Jill Colvin contribuyeron a este despacho.