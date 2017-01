Abogado de "El Chapo" pide documentos de extradición

El abogado estadounidense de Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitó esta semana a los fiscales del caso que se lleva a cabo contra el capo mexicano en Nueva York que le entreguen los documentos relacionados con la extradición de su cliente a Estados Unidos.

Michael Schneider, el abogado de oficio de Guzmán, pidió en una carta a los fiscales que le entreguen los documentos antes del 3 de febrero, fecha en que se espera que "El Chapo" presencie a través de una cámara de video una corta audiencia en la corte federal de Brooklyn. Schneider ya dijo la semana pasada que examinará si su cliente fue extraditado de manera debida.

Guzmán, que logró escaparse en dos ocasiones de penales de alta seguridad, fue extraditado la semana pasada a Estados Unidos desde México. Está acusado de dirigir un cartel de drogas con miles de integrantes que obtiene ganancias por miles de millones de dólares. La acusación del distrito este de Nueva York también asegura que el capo y otros miembros del cartel de Sinaloa han utilizado sicarios para asesinar, secuestrar y torturar.

Schneider pidió en su carta a los fiscales el pedido de extradición realizado por el Departamento de Estado estadounidense, que incluye varias transcripciones, textos y copias de la orden de arresto. El defensor no respondió de forma inmediata a llamadas y un mensaje de correo electrónico enviado por The Associated Press.

Guzmán se declaró inocente de los cargos poco después de ser extraditado. Se encuentra en una unidad especial del Metropolitan Correctional Center, en el bajo Manhattan.

Inicialmente arrestado en 1993, Guzmán escapó en 2001 de una prisión de máxima seguridad de México, al parecer en un carrito de lavandería, y se convirtió en leyenda popular entre algunos mexicanos, inmortalizado en canciones. Fue reaprehendido en 2014 pero volvió a escapar, esta vez mediante un agujero en la ducha de su celda.