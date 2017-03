635x357 Activistas protestan contra el "brexit" con una marioneta de Theresa May. Foto/AFP.

Varios activistas se concentraron este miércoles frente al Parlamento británico con una marioneta que caricaturiza a la primera ministra, Theresa May, para protestar contra el "brexit", antes de que el Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la salida de la UE.

Los manifestantes, miembros del movimiento cívico global Avaaz, protagonizaron una performance en la que la marioneta de May, que llevaba una camiseta en la que podía leerse: "Brexit. Callaros y dejarme seguir", sujetaba las correas de varios ciudadanos que actuaron como perros con las bocas amordazadas.

El director de campañas de Avaaz, Alex Wilks, declaró a Efe que la protesta es un "símbolo del estado de ánimo de todo el país" y que rechazan un "brexit duro" (la salida de la UE sin acceso al mercado único europeo).

"May quiere liderar un complicado divorcio, pero los ciudadanos británicos y el Parlamento rechazan ser silenciados y van a seguir luchando por una buena relación con nuestros países vecinos" agregó Wilks.

La "premier" firmó ayer la carta en la que se invoca el artículo 50 y que será entregada hoy en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Sobre esta misiva, Wilks opinó que "el papel que ha ido hoy de Downing Street a Bruselas no es el final de la historia, en realidad es el comienzo", y manifestó que quieren que "los ciudadanos y los parlamentarios estén en medio de estas conversaciones y sean agentes activos en la negociación, no sujetos pasivos detrás de May".

Además, el activista recordó que una encuesta realizada el pasado mes de febrero por la empresa ICM mostró que una mayoría de británicos no quería la salida del Reino Unido del bloque europeo.

La representación tuvo lugar a escasos metros de las cientos de flores depositadas enfrente del Parlamento tras del atentado que el pasado miércoles acabó con la vida de cuatro personas.