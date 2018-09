Acusan a Ortega de usar una "falsa esposa" para honrar a policía en Nicaragua

La madre de un agente de la Policía fallecido en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua denunció hoy que el presidente Daniel Ortega recurrió a una "falsa esposa" para condecorar de manera póstuma a su hijo, en la celebración del aniversario 39 de la Policía Nacional este lunes.

Fátima Vivas afirmó que la mujer que el Gobierno presentó como viuda de su hijo, el inspector Faber López, y quien recibió la "Medalla al Honor" entregada por Ortega de manera póstuma, es una "falsa esposa".

"Esa es una falsa esposa, porque mi hijo tenía a su pareja en la casa, Fernanda Cruz, ella está embarazada, la que sale recibiendo las medallas y grados de mi hijo, haciéndose pasar por esposa, es la policía Edith Valle, ella usurpó el lugar de mi nuera", afirmó Vivas, a periodistas.

López falleció el 8 de julio pasado víctima de un grupo de "terroristas", según la Policía Nacional.

La versión policial fue rechazada desde el inicio por Vivas, quien denunció que su hijo apareció muerto pocos días después de negarse a disparar contra civiles desarmados, y la constancia de defunción supuestamente no se correspondió con las señas de su cuerpo, según afirmó.

La mamá de López relató que días antes de la condecoración Cruz rechazó una invitación para recibir los honores póstumos de manos de Ortega.

"No les basta con el dolor que me han causado, ahora me hacen esto", dijo la madre, quien acusó a Ortega de ser "el asesino de mi hijo".

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha mostrado de acuerdo con las conclusiones de la Acnudh.

El presidente de Nicaragua, quien no acepta las acusaciones, ha insistido en ser la víctima de un intento de "golpe de Estado".

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.