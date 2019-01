Acusan a exprimer ministro kirguís de malversar 111 millones

El ex primer ministro kirguís Sapar Isakov ha sido acusado de malversación de fondos con perjuicios para el Estado de 111 millones de dólares, por la adjudicación de un contrato para modernizar las centrales térmicas de Biskek, indicó el Comité de Seguridad Nacional del país a la agencia Interfax.

Las pesquisas penales por el caso de corrupción, iniciadas el año pasado, establecieron que "varios funcionarios y otras personas encabezadas por Isakov, utilizando deliberadamente su autoridad, cerraron un contrato con la empresa TBEA, a sabiendas no rentable".

El Comité de Seguridad Nacional sostiene que Isakov intencionalmente no tuvo en cuenta que TBEA no tenía experiencia ni calificaciones suficientes para implementar el proyecto y que no se compilaron el estudio de viabilidad y de diseño.

Además de Isakov, fueron detenidos en el caso otro ex primer ministro kirguís, Jantoro Satybaldiev, el exministro de Energía Osmonbek Artykbayev y dos exalcaldes de Biskek.

Los ex altos cargos detenidos formaban parte del círculo cercano del expresidente Almazbek Atambayev, que dejó el cargo a finales de 2017.

Asumió la responsabilidad política de todas las decisiones estratégicas tomadas para la modernización las centrales térmicas.

Su sucesor, Sooronbái Zheenbékov, destituyó en abril del año pasado a Isakov y a su Gobierno en pleno después de que el Parlamento del país centroasiático retirara la confianza al Ejecutivo.