Advierten que habrá desabasto con un Brexit sin acuerdo

Documentos del gobierno británico filtrados al público advierten que habrá desabasto en todo el país en caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo comercial para el 31 de octubre.

El primer ministro Boris Johnson asegura estar preparado para salir de la UE independientemente de si puede renegociar el acuerdo del Brexit alcanzado con Bruselas por su predecesora, Theresa May, durante las próximas 10 semanas.

El Sunday Times publicó el domingo supuestos memorandos confidenciales del gobierno que describían las consecuencias de romper el acuerdo de May, advirtiendo que una salida británica repentina podría conducir a una disminución en el suministro de alimentos frescos.

Las notas también advierten sobre interrupciones "significativas" en el suministro de medicamentos que podrían durar hasta seis meses.

La Oficina del Gabinete de Gran Bretaña no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.