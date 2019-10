Expansión del Aeropuerto de Tocumen recibe el más prestigioso premio de ingeniería en EEUU

La expansión del Aeropuerto Internacional de Panamá recibió este miércoles uno de los principales premios que entrega anualmente la publicación estadounidense Engineering News-Record (ENR), considerados los más prestigiosos internacionalmente en el ámbito de la ingeniería e infraestructuras.

Esta infraestructura, conocida como Terminal 2 (T2) del Aeropuerto de Tocumen, fue galardonada como "Best Global Project" (mejor proyecto global) en la categoría de aeropuertos y puertos, y ha sido ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht Engineering and Construction (OEC).

En nombre de la empresa premiada, el galardón lo recibieron en el Edison Ballroom de Nueva York el gerente de ingeniería del proyecto, el arquitecto Delfin Del Busto, y el director de Relaciones Institucionales regional de Odebrecht, Arturo Graell, ambos de nacionalidad panameña.

"Nos sentimos orgullosos de todos los trabajadores panameños que han hecho posible el reconocimiento que hoy recibimos en Nueva York", dijo a EFE Graell.

En su discurso de agradecimiento, Del Busto dijo que "como panameño, me siento muy orgulloso de formar parte del equipo de ingeniería de este proyecto, que permitirá al Aeropuerto de Tocumen atender una demanda de 25 millones de pasajeros" al año.

La obra laureada, un edificio de 116.000 metros cuadrados, diseñada por los prestigiosos arquitectos Norman Foster e Ignacio Mallol, británico y panameño, respectivamente, comenzó a ejecutarse en 2013 y se inauguró formalmente el pasado abril, aunque aún no ha entrado a funcionar plenamente.

Su coste supera los 900 millones de dólares, ha generado empleos en su momento más álgido a unas 5.500 personas y se espera que, cuando esté a pleno rendimiento, en este nuevo aeropuerto trabajarán unas 9.000 personas.

El nuevo aeropuerto de Panamá tiene capacidad para administrar el tránsito de más de 25 millones de pasajeros al año, lo que le sitúa entre los cuatro más grandes de Latinoamérica, junto al de Sao Paulo, el de México DF y el de Bogotá, y el más grande de lejos en Centroamérica.

Además, al nuevo aeropuerto se podrá llegar desde diferentes puntos de la ciudad en metro, cuando concluya la Línea 2 que está construyendo también Odebrecht en alianza con la constructora española FCC.

Dispone de un bulevar de acceso de 6 kilómetros, una plataforma de aeronaves de 245.000 metros cuadrados, una longitud del Edificio Terminal de 873 metros, una altura del Edificio Terminal de 30 metros, 20 puertas de abordaje: 4 puertas remotas, un área de cubierta de 50 mil metros cuadrados, 116 lucernarios de cubierta, 86 puntos de check-in, 60 de inmigración y una capacidad del Sistema de Equipaje (BHS) de 6.500 maletas por hora.

La expansión del Aeropuerto de Tocumen ha sido la única infraestructura construida en Latinoamérica entre una treintena de proyectos premiados este año por ENR como Global Best Projects.

Como Award of Merit (Premio al Mérito), en la categoría de Edificios Gubernamentales, figura otra obra en Latinoamérica: el consulado de EE.UU. en la ciudad mexicana de Laredo.

El resto de premios, una treintena, fueron a parar a obras en diferentes categorías construidas en diversa partes del mundo, fuera de Latinoamérica.

Entre ellas, destacan en la categoría de Cultura, como Global Best Award, el museo en el denominado "Gateway Arch" de la ciudad estadounidense de St. Louis, construido por la empresa IMEG Corp; y una infraestructura de caídas y presas de agua en Canadá, ejecutada por Barnard Construction Co. Inc, en la categoría de ese tipo de infraestructuras hidráulicas.

Odebrecht, uno de los mayores emporios del mundo, en el ámbito de la construcción, la ingeniería y la industria petroquímica, ha protagonizado el más sonado caso de corrupción conocido en Latinoamérica por sobornos en los procesos de licitación y ejecución de obras.

Por este caso, ha pagado millonarias multas en Estados Unidos, donde sigue operando, así como en varios países latinoamericanos, en todos los casos después de haber firmado acuerdos de colaboración con la Justicia.