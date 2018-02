Aeropuerto Internacional de Miami incorpora sistema de reconocimiento facial

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se convirtió hoy en el primero de los grandes aeropuertos de Estados Unidos en contar con tecnología de reconocimiento facial para acortar el trámite de control de pasaportes a la llegada.

Por ahora las máquinas con ese software funcionan solamente en las zonas de llegadas E del aeropuerto, desde la cual operan compañías internacionales como la rusa Aeroflot, la española Iberia, la mexicana Interjet, la irlandesa Air Lingus y Qatar Airways.

Esta nueva tecnología, inaugurada hoy oficialmente por funcionarios de Departamento de Aviación de Miami Dade (MDAD) y de la oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), se utiliza en la zona de revisión de pasaportes de pasajeros que llegan en vuelos internacionales a la zona E, que acaba de ser renovada.

Desde noviembre pasado se ha estado probando la nueva tecnología en un programa piloto y se ha comprobado que es capaz de revisar más de diez pasajeros por minuto, según un comunicado de MIA.

También está disponible a través de los quioscos Global Entry, de entrada expedita, y de la aplicación conocida como Mobile Passport Control (MPC).

Con esta inauguración, el aeropuerto de Miami se convirtió en el primero del país con una instalación completamente dedicada a proporcionar exámenes acelerados de pasaporte mediante reconocimiento facial y que permite verificar la identidad de los viajeros con el documento que presentan.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que esta novedad permitirá mejorar la "experiencia" de los visitantes, a los que se refirió el comisionado de CBP Todd Owen, que dijo que para cumplir ante el desafío que supone el creciente número de turistas apuestan por la tecnología para equilibrar el elevado volumen de personas y la seguridad.

Expedited passport screening using facial recognition now available at MIA. International travel made simple. #IndustryLeader pic.twitter.com/voGlz1ccO0