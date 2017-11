635x357 Agencia ONU teme nuevas muertes en Yemen por bloqueo saudí. MAGGIE MICHAEL (Associated Press)

Millones de yemeníes podrían fallecer ya que la ayuda humanitaria no llega a los más necesitados por el bloqueo que la coalición liderada por Arabia Saudí sigue manteniendo sobre el país, dijo el director del Programa Mundial de Alimentos, una agencia de Naciones Unidas.

Es “desgarrador” que millones de personas dependan de un acceso regular a la ayuda humanitaria para subsistir, dijo Stephen Anderson a The Associated Press por teléfono desde la capital, Saná. Diecisiete de los 26 millones de yemeníes no saben de dónde vendrá su próxima comida y siete millones dependen totalmente de la ayuda alimentaria.

Los vuelos con ayuda humanitaria que llegaban al norte y a las zonas controladas por los rebeldes chiíes, conocidos como hutíes, se han visto afectados por el bloqueo de la coalición luego de un ataque con misiles en la capital saudí, Riad, antes este mes. El misil fue derribado pero fue el proyectil que más cerca estuvo de alcanzar la ciudad.

Riad anunció la semana pasada que revertiría el cierre de todos los puertos y aeropuertos de Yemen tras las críticas internacionales a su medida. Esta decisión no afecta a los que están controlados por los hutíes.

Por otra parte, un ataque de la coalición sobre la provincia de Jawf, en el norte de Yemen, el domingo en la noche mató a 10 civiles, entre los que había cuatro mujeres y dos niños, según funcionarios de seguridad y fuentes tribales de la zona.

El ataque tuvo como objetivo una vivienda en medio de intensos combates en la zona entre fuerzas leales al gobierno de Yemen, respaldado por la coalición y la comunidad internacional, y los hutíes, que cuentan con el apoyo de Irán, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a reporteros.

La coalición no informó de inmediato sobre el ataque ni su objetivo. El grupo, que comenzó su guerra contra los rebeldes en 2015, denuncia que los hutíes suelen utilizar a civiles como escudos humanos.

La guerra civil en Yemen, una empobrecida nación árabe ubicada en el suroeste de la Península Arábiga, se ha cobrado la vida de al menos a 10.000 civiles desde su inicio en 2014.