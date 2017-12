Alcalde: Explosión de Nueva York "fue un intento de ataque terrorista"

La explosión ocurrida el lunes temprano en un túnel del metro de Nueva York, que dejó cuatro heridos, fue "un intento de ataque terrorista" por parte de Akayed Ullah, dijeron las autoridades.

"Éste fue un intento de ataque terrorista" cerca de Times Square, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa. La explosión fue provocada por "una bomba artesanal sujetada a su cuerpo por una serie de cierres y velcros", dijo John Miller, de la policía de Nueva York. El sospechoso, que sufrió heridas y quemaduras, fue detenido y trasladado al hospital.

“There are no known additional incidents or activities...You will see additional NYPD presence throughout the city,” @NYCMayor now. #PortAuthority pic.twitter.com/spYuKrf9Tu