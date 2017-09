Alcaldesa de San Juan contesta a Trump que la meta en P.Rico es salvar vidas

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, advirtió hoy que la única "meta" tras el paso del huracán María por Puerto Rico hace diez días es "salvar vidas" y que no hay que distraerse con nada más, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, la acusará de "pobre liderazgo".

En un primer tuit, Trump señaló que Cruz, "fue muy elogiosa hace unos días", pero ahora los demócratas "le han dicho que debe ser desagradable conmigo".

"Qué liderazgo más pobre por parte de la alcaldesa de San Juan, y de otros en Puerto Rico que no logran que sus trabajadores ayuden. Quieren que se les haga todo cuando debería ser un esfuerzo de toda la comunidad. Hay 10.000 trabajadores federales en la isla haciendo un trabajo fantástico", señala un segundo tuit de Trump.

En sucesivos mensajes a través de Twitter, recuerda que pese a que no hay muchas carreteras transitables, no hay luz ni telecomunicaciones, los empleados federales están haciendo un gran trabajo y recuerda que Puerto Rico resultó destruido por el huracán.

A su vez, recuerda que irá el próximo martes a Puerto Rico con su esposa, Melania, y crítica a las cadenas de televisión estadounidenses CNN y NBC por echar por los suelos el trabajo de los servicios de emergencia federales en la isla como manera de crítica hacia él.

Por su parte, Cruz señaló hoy a través de su cuenta oficial en dicha red que la "meta es sólo una: salvar vidas. Este es el momento para demostrar de que estamos hechos".

"No podemos distraernos con nada más", indicó Cruz.

Este viernes, Cruz rechazó las afirmaciones de diversos congresistas y miembros de la Administración Trump en el sentido de que la respuesta y ayuda de Estados Unidos al desastre causado por el huracán en Puerto Rico había sido rápida y eficaz.

Además criticó a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, quien destacó el jueves la buena reacción de las autoridades federales y calificó lo sucedido como "una historia de buenas noticias".

"No es una buena historia cuando la gente está muriendo, pasando hambre, sed, cuando la gente no puede volver a trabajar. No sé quién en su sano juicio puede decir que es una buena historia para contar", subrayó Cruz.

A su vez, reveló a la cadena de televisión CNN que había gente que se estaba muriendo ya que no llegan los camiones de ayuda a muchos rincones de la isla y que había personas en San Juan bebiendo de los ríos.

Hoy el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, no quiso entrar en la polémica entre Trump y Cruz y dijo en conferencia de prensa que lo importante ahora, tras más de una semana del paso del huracán, es "ayudar" y "trabajar" para que la isla recobre la normalidad.

"Lo demás es algo marginal", señaló.

Por su parte, el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés), Alejandro de la Campa, indicó hoy que había hablado con Cruz y que tanto el Gobierno central como la alcaldía se encuentran en el mismo camino de la recuperación y cooperando.

El paso del huracán María ha ocasionado la muerte de, al menos, 16 personas en Puerto Rico.

The goal is one: saving lives. This is the time to show our "true colors". We cannot be distracted by anything else. pic.twitter.com/7PAINk19xM