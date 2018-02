Alemania arremete contra estrategia “Primero Estados Unidos”

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania arremetió el sábado contra la estrategia "Primero Estados Unidos" del gobierno del presidente Donald Trump y dijo que una relación estrecha entre el gobierno estadounidense y una Unión Europea fuerte le conviene tanto a Washington como a Europa.

Sigmar Gabriel, ministro de Relaciones Exteriores, dijo a jefes de estado o gobierno y funcionarios de defensa en la Conferencia de Seguridad de Múnich que ahora que Estados Unidos ya no es la única súperpotencia indiscutible, tiene sentido que Washington se apoye en la ayuda de sus socios tradicionales en Europa.

Al mismo tiempo, agregó Gabriel, también está claro que los países europeos necesitan a Estados Unidos si ellos quieren "moldear el futuro y no solo sobrevivir".

"Nuestra fuerza en Europa no es suficiente para esto. La UE ni Estados Unidos pueden hacerlo solos. Tenemos que apoyarnos en nuestros amigos y nuestros socios", dijo.

El asesor de seguridad nacional de Trump, H.R. McMaster, se reunió a solas con Gabriel después de su discurso. McMaster reaseguró al foro que Estados Unidos sigue fuertemente comprometido a sus alianzas tradicionales, pero enfatizó que "todos debemos de compartir las responsabilidades".

"La paz internacional y la prosperidad dependen de todos los países", dijo McMaster. "Por esta razón, el presidente Trump ha pedido alianzas y sociedades más fuertes y basadas en valores afines, intereses mutuos, responsabilidades compartidas y cargas compartidas".

Trump ha exigido que más países de la OTAN cumplan con su promesa de invertir al menos 2% de su producto interno bruto en defensa.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, cuyo país es uno de los cinco miembros de la OTAN que cumplen la meta, dijo que discutir sobre una política de defensa común europea con otros países es complicado cuando ellos no siguen las mismas reglas.

Él dijo que no es apropiado "tener a esos oportunistas que viven bajo la pax Americana pero pretenden ser autosuficientes en el contexto de seguridad".

"Me siento bastante pro-europeo. Quisiera que viviéramos bajo una pax Europa, pero este no es el caso. No ha sido el caso durante 70 años y no es el caso ahora", puntualizó Morawiecki.