Alquilar un camión: método fácil para lanzar un ataque

No es necesaria arma de fuego ni una bomba para causar estragos. Todo lo que hace falta es una licencia de conducción, una tarjeta de crédito y prueba de seguros _ y apenas 19 dólares.

El ataque en un sendero para bicicletas en Nueva York fue lanzado con una camioneta de una tienda de productos de remodelación casera, un vehículo fácil de alquilar sin pasar por verificaciones de antecedentes ni causar alarmas.

Ocho personas murieron y 12 resultaron gravemente heridas en el ataque del martes por la tarde cuando Sayfullo Saipov, de 29 años y oriundo de Uzbekistán, condujo una camioneta alquilada por más de 12 cuadras en el sendero.

Angela Hrdlicka, una ex agente del Servicio Secreto que es ahora una consultora privada de seguridad, dijo que para un criminal, los alquileres son una receta perfecta para lanzar un ataque: fáciles de obtener, baratos y virtualmente sin revisión de antecedentes.

"Es muy fácil lanzar un ataque así y es casi imposible defenderse”, dijo.

Funcionarios de Home Depot dijeron en un mensaje electrónico a The Associated Press que ellos no examinan los antecedentes de quienes alquilan sus camiones. Todas sus localidades requieren una licencia de conducción, información sobre seguro y un depósito en una tarjeta de crédito. Otras compañías de alquiler de vehículos, como Hertz, Enterprise y U-Haul, mencionaron políticas similares en sus portales. En la mayoría de los casos, el costo de alquilar un camión de Home Depot o U-Haul es mucho menor que alquilar un coche.

Matthew Harrigan, portavoz de Home Depot, dijo que no hay planes por el momento de cambiar cómo la compañía lidia con las personas que alquilan sus vehículos.

John Miller, vicecomisionado de policía de Nueva York, dijo el miércoles que las autoridades están tratando de armar una cronología de los paraderos de Saipov antes del ataque.

La ciudad de Nueva York tiene un programa llamado "Project Shield" en el que las agencias del orden trabajan con negocios para tratar de identificar amenazas potenciales. Hasta ahora en este caso, dice Miller, “ciertamente no hubo nada lo suficientemente inusual como para que alguien lo informase”.

Se han usado vehículos en varios ataques en el mundo, incluyendo el ataque de julio del 2016 en Niza, Francia, cuando un camión embistió a una muchedumbre en una popular explanada. Ochenta y seis personas murieron en ese ataque. En marzo, un sedán arremetió contra personas en el Puente de Westminster, en Londres, matando a cinco.

En Estados Unidos, terroristas usaron una camioneta de Ryder para detonar una bomba en el World Trade Center en 1993. Y en 1995, un camión de Ryder fue usado por Timothy McVeigh y Terry Nichols en el ataque contra el edificio federal en Oklahoma City, que mató a 168 personas.