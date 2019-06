Amazon ataca públicamente a Ocasio por sus comentarios laborales sobre Bezos

Amazon, en un gesto poco habitual, decidió salir al paso de las acusaciones de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y dijo este lunes en Twitter que es "simplemente incorrecto" que diga que aplica bajos salarios a sus trabajadores porque, incluso, hace "lobby para aumentar el salario mínimo federal".

De esta forma, la compañía de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo en estos momentos, le devuelve las críticas a Ocasio-Cortez, que no obstante también han lanzado en los últimos meses otros líderes demócratas, como Bernie Sander o Elizabeth Warren.

Ocasio-Cortez dijo ayer, en una entrevista en la cadena ABC, que el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, podría haber alcanzado su condición de multimillonario en parte pagando bajas nóminas a sus trabajadores, lo que ella definió como "salarios de hambre".

"Cuando tienes una fuerza laboral muy grande y pagas poco a cada persona y luego también participas en la obtención de miles de millones de dólares en subsidios gubernamentales, eso podría ser parte de ello" (de su fortuna), dijo Ocasio.

Amazon ha refutado a la congresista públicamente y a través Twitter ha afirmado que la compañía es "líder" con unos salarios de 15 dólares la hora, además de "beneficios completos desde el primer día. También hacemos lobby -añade- para aumentar el salario mínimo federal", es decir, en todo Estados Unidos.

Los ataques de los demócratas a Amazon son habituales y, por ejemplo, el senador Bernie el Sanders, en su discurso del pasado marzo para lanzar su candidatura presidencial dijo, tras recordar sus orígenes inmigrante, que las grandes corporaciones económicas del país como Amazon o Netflix deben pagar más: "Los ricos y las multinacionales van a empezar a pagar los impuestos".

. @AOC is just wrong. Amazon is a leader on pay at $15 min wage + full benefits from day one. We also lobby to raise federal min wage. https://t.co/crWp5fPEzS