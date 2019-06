Amigas: Acusadora de Trump nos relató el hecho cuando pasó

Dos mujeres confirmaron que la columnista E. Jean Carroll les dijo en la década de 1990 que había sufrido un ataque sexual por parte de Donald Trump en el vestidor de una tienda departamental en la ciudad de Nueva York.

Las mujeres, ambas periodistas y amigas de Carroll, hablaron por primera vez del asunto en un podcast del diario The New York Times transmitido el jueves.

Carol Martin, expresentadora de noticias en el canal WCBS-TV, y Lisa Birnbach, periodista y autora del éxito editorial "The Official Preppy Handbook", dijeron que tuvieron reacciones opuestas cuando Carroll les habló de su presunto encuentro con Trump en la tienda Bergdorf Goodman

Carroll, columnista de muchos años en la revista Elle, dijo que se encontró casualmente con Trump en la tienda y por petición de él le ayudaba a comprar un regalo cuando la empujó contra la pared de un vestidor, abrió su bragueta y trató de tomarla por la fuerza. Carroll dijo que alzó la rodilla para apartarlo y pudo salir.

Birnbach dijo que Carroll la llamó inmediatamente después del supuesto incidente, “sin aliento y risueña”. Inicialmente rieron juntas. “Recuerdo que me dijo una y otra vez, ‘me bajó las medias...’ lo que me hizo pensar que no fue más allá”.

Entonces Carroll dijo que la había penetrado. “Y yo dije ‘¿Qué? ¿Te violó?’”, dijo Birnbach. “Le dije, ‘vamos a la policía’”, narró, pero Carroll no quiso.

Martin dijo que habló con Carroll varios días después. Recordó que su amiga aparentemente “se las arreglaba” sola. “No se deja vencer fácilmente”.

“Le dije, ‘no le digas a nadie’”, dijo Martin.

Trump dijo que Carroll “miente totalmente”.

“En primer lugar, no es mi tipo”. En segundo lugar, nunca sucedió”, dijo Trump en entrevista con The Hill en la Casa Blanca.