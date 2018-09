El Aquarius rescata a 11 inmigrantes ante las costas de Libia en nueva misión

El barco Aquarius, de la ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras (MSF), rescató hoy a 11 inmigrantes que se encontraban en una barcaza de madera en pésimas condiciones frente a las costas de Libia, informaron las organizaciones.

La pequeña embarcación se encontraba en dificultades al empezar a entrar agua y ninguno de sus ocupantes tenía el chaleco salvavidas, explicó SOS Méditerranée.

El Aquarius había vuelto al Mediterráneo Central la pasada semana, tras permanecer varias semanas en Marsella mientras se tramitaba su petición a Panamá para poder navegar, después de que Gibraltar retirase al barco de su registro naval.

Este es el único barco humanitario que se encuentra en la zona tras la retirada de las otras ONG, como la española Proactiva Open Arms, tras los problemas con el nuevo Gobierno derechista de Italia y su ministro del Interior, Matteo Salvini, que prohíbe que los inmigrantes rescatados lleguen a puertos italianos.

Ahora volverán a ser las autoridades italianas las que decidan si acoger a estos 11 inmigrantes.

Salvini ya adelantó que el Aquarius no desembarcará nunca en Italia. "Cambia nombre (ahora se llama Aquarius2) y bandera, pero no cambiará destilación final. No a Italia. Puertos cerrados", escribió hace unos días en Twitter el ministro de la ultraderechista Liga.

Este barco humanitario ha participado en varias mediáticas operaciones de rescate estos últimos meses, como la que culminó en junio con el desembarco de 629 inmigrantes en Valencia (sureste de España) tras el rechazo de Italia.