Arabia Saudí revoca ciudadanía a hijo de Osama bin Laden. JON GAMBRELL (Associated Press)

Arabia Saudí anunció el viernes que revocó la ciudadanía de Hamza bin Laden, hijo del difunto líder de Al Qaeda Osama bin Laden, quien se ha vuelto una figura cada vez más prominente en la red terrorista.

Arabia Saudí revocó su ciudadanía por decreto real en noviembre, reveló un aviso oficial publicado el viernes por la gaceta oficial del reino.

No hubo explicación de por qué la orden fue dada a conocer apenas ahora. No obstante, el anuncio se produjo luego que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 1 millón de dólares por información que lleve a la captura de Hamza bin Laden, como parte del programa "Rewards for Justice" (Recompensas por la Justicia) del Departamento de Estado.

El hijo de bin Laden ha emergido como líder de Al Qaeda. Su padre fue muerto en una operación militar estadounidense en Pakistán en mayo de 2011.

Hamza bin Laden ha dado a conocer mensajes de video y audio en los que llama a ataques contra Estados Unidos y sus aliados.