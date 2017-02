Argentina: fiscal pone mira sobre padre de Mauricio Macri

Un fiscal federal que investiga al presidente argentino Mauricio Macri por presuntas irregularidades con dos empresas de ultramar, ha puesto la mira sobre su padre —Franco Macri— por presunto lavado de dinero.

El fiscal Federico Delgado solicitó el miércoles una serie de medidas de prueba para verificar el origen de 9,5 millones de dólares que Macri padre declaró como propios en el marco de una causa judicial que busca determinar si el presidente argentino omitió maliciosamente su participación en firmas "fantasmas" en sus declaraciones anuales de impuestos.

El presidente aparece como miembro del directorio de la compañía Fleg Trading LTD, con domicilio en las Bahamas, según la filtración de millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Macri admitió su existencia, pero dijo que era un negocio familiar del cual no era accionista y que no percibió paga alguna, razón por la cual no fue incluida en su declaración de impuestos.

Franco Macri, de 86 años, "se hizo responsable de ese pago y necesitamos cotejar esa información que él aportó verbalmente", explicó Delgado en diálogo con el canal Todo Noticias. "El origen del dinero es complicado. No podemos decir si es lícito o no".

Macri padre, un magnate de origen italiano, fue el fundador del poderoso conglomerado de empresas cuyo directorio integró el actual presidente.

Las medidas solicitadas por Delgado deben ser autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa.

Fleg Trading LTDA fue registrada en las Bahamas a fines de la década de 1990. Según el presidente, tenía como fin realizar inversiones en Brasil, pero éstas no se llevaron a cabo y para 2009 la empresa ya estaba disuelta.

Más tarde, a través de un registro público de Panamá, Macri fue vinculado a Kagemusha SA, radicada en ese país. En el marco de la pesquisa, la justicia también dio con otras sociedades de ultramar vinculadas a la familia.

En el escrito en el que solicita ampliar la investigación sobre el padre del gobernante, el fiscal Delgado enfatizó "la necesidad de esclarecer estos hechos en forma urgente porque involucran al señor presidente de la nación".