Arrestan a exabogado de Stormy Daniels por cargos de fraude. BRIAN MELLEY y LARRY NEUMEISTER (Associated Press)

Michael Avenatti, abogado conocido por haber representado a la actriz porno Stormy Daniels en su demanda contra el presidente Donald Trump, fue arrestado el lunes por cargos de tratar de extorsionar a Nike con millones de dólares y de malversar el dinero de unos de sus clientes para cubrir sus propios gastos.

Avenatti, de 48 años, fue acusado de extorsión y fraude bancario y electrónico en dos casos distintos en Nueva York y California. Las autoridades lo arrestaron en Nueva York.

Los cargos "pintan un panorama horrible de conducta ilegal y avaricia", dijo Nick Hanna, fiscal federal en Los Ángeles. Avenatti se describe a sí mismo en Twitter como abogado y activista, pero las acusaciones sostienen que es "un abogado corrupto que en vez de eso pelea por sus propios intereses".

En Nueva York, se le acusa de amenazar a la empresa de ropa deportiva Nike diciendo que usaría su influencia en los medios para perjudicarla. En el caso en California, presuntamente malversó el dinero de uno de sus clientes para pagar deudas personales, su negocio de café y su despacho jurídico. Fiscales federales también dijeron que Avenatti defraudó a un banco utilizando declaraciones de impuesto falsas para obtener millones de dólares en préstamos.

Avenatti supuestamente amenazó con realizar una conferencia de prensa la semana pasada en la víspera del informe de ingresos trimestrales de Nike y el inicio del torneo de la NCAA para anunciar acusaciones de comportamiento indebido por parte de empleados de Nike. El abogado y un conspirador exigieron un pago de entre 15 y 25 millones, y un desembolso adicional de 1,5 millones para mantener en silencio a un cliente de Avenatti, según la demanda.

Poco antes de que los cargos salieran a la luz, Avenatti tuiteó que planeaba realizar otra conferencia de prensa relacionada a Nike el martes por la mañana. Menos de 45 minutos después, la fiscalía anunció el caso de extorsión.

El conspirador de Avenatti, quien no fue identificado, también es abogado con licencia en California que representa a celebridades y personalidades públicas, indican documentos presentados ante la corte. El cliente de Avenatti es el entrenador de un programa de baloncesto masculino amateur en California.

Nike patrocinaba el programa amateur con 72.000 dólares al año, según la denuncia.

La oficina de Avenatti no contestó de inmediato a un mensaje en busca de comentarios. The Associated Press también le envió mensajes de texto y le dejó mensajes en su celular.

Avenatti saltó a la fama al representar a Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, en una demanda contra Trump a fin de cancelar un acuerdo de confidencialidad y poder hablar públicamente sobre su presunto amorío con el presidente.