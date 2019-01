Arrestan a mujer en California por morder a corredora

Una mujer fue arrestada por morder a una corredora que roció gas pimienta a su perro en un parque del área de la bahía de San Francisco, informaron las autoridades.

Alma Cadwalader, de 19 años de Oakland, fue arrestada el viernes por la policía del distrito East Bay Regional Park.

Las autoridades dijeron que el perro de Cadwalader intentó atacar a la corredora el jueves en un sendero en el parque regional Anthony Chabot en el valle Castro. Fue en ese momento que la corredora intento ahuyentar al animal.

La policía agregó que Cadwalader confrontó a la corredora, la tumbó y golpeó. Cuando la corredora intentó alejarla, Cadwalader mordió su antebrazo dejándole “heridas significativas”, dijo la policía.

Fue detenida bajo sospecha de agresión con serias lesiones corporales, detención ilegal y robo por supuestamente llevarse el gas pimienta de la corredora. Se desconoce si Cadwalader tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación judicial.

