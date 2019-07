Arrestan a "youtuber" Ray Díaz y lo acusan de asalto sexual de una menor

Raimundo "Ray" Díaz, un conocido "youtuber", fue arrestado y enfrenta cargos de asalto sexual tras la publicación de videos en los que aparece con una menor, confirmaron este sábado autoridades de California.

Díaz, de 33 años, fue arrestado este viernes por la Policía de Los Ángeles y está bajo fianza de medio millón de dólares.

"Agradecemos al público por su abundancia de preocupación con respecto este caso", declaró en su cuenta de Twitter Michel Moore, jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).

We thank the public for their outpouring of concern regarding this case. We are better when we share the responsibility of making sure every member of our community is safe. https://t.co/lICcjCUiwF

Según anotó Moore, la detención de Díaz se dio luego de "una investigación a fondo" con ayuda de la policía de San Diego.

Díaz, residente en Hollywood, cuenta con más de 3 millones de seguidores y 304.000 suscriptores en YouTube.

Aunque el LAPD no ha dado más detalles, la investigación se inició después de que en las redes sociales se publicaron vídeos en los que aparentemente el hispano asaltaba a una adolescente menor de edad con la que tenía una relación.

El canal de YouTube "DramaAlert" señala que la supuesta víctima de 16 años declaró en una entrevista que había estado saliendo con Díaz durante 18 meses en los que había sido "abusada emocional y físicamente".

El 5 de julio, la madre de la joven, publicó en la página de Instagram de su hija un videoclip que mostraba a Díaz gritándole a la adolescente.

El conductor de DramaAlert, Daniel "Keemstar" Keem hizo pública una versión más larga del vídeo que mostraba al influenciador diciéndole a la joven que debería "suicidarse" y "morir".

En su sitio de YouTube Díaz argumentó que se trataba de un ejercicio de actuación y no de una agresión real. No obstante, según informó Newsweek, la adolescente y su madre obtuvieron órdenes de restricción del LAPD contra el youtuber.

En junio 2018, según la publicación, Díaz fue arrestado por cargos de violencia doméstica por agredir físicamente a su novia en ese momento y dejado en libertad con una fianza de 50.000 dólares.

El último mensaje publicado por Díaz en su cuenta de Twitter el 5 de julio incluyó un mensaje para Keem en el que le pedía que "deje de usar mi nombre para llamar la atención y difundir noticias falsas".

