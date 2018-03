Artista palestina revive en Miami paisajes de su infancia "que ya no existen"

La artista Jumana Emil Abboud retrata el presente y evoca el pasado de su Palestina natal en la obra "Out of the Shadows III" y lo hace través de los paisajes y los cuentos populares de su infancia, unos lugares que "aunque son bonitos, muchos están heridos o ya no existen".

En una sola representación en el Miami Dade College, la artista palestina nacida en Galilea, que combina dibujos, texto, video, instalaciones y su propia voz en sus "performances", narrará hoy las historias que sus abuelos le contaban de pequeña.

Jumana Emil Abboud ha expuesto en Israel y Suiza de manera individual y sus obras, además, han sido parte de exposiciones en la Bienal de Venecia, el Museo Nacional de Bahrein y el Instituto del Mundo Árabe en París, ente otros muchos sitios.

Su obra habla de la memoria personal y colectiva, de la pérdida, del sentido de pertenencia y del desarraigo mediante la recuperación de tradiciones y mitos del folclore palestino y sobre todo de la narración oral.

Títulos como "La balada de la dama que vive detrás de los árboles", "No siento nada" u "Oculta tu agua del sol" dan idea de las inquietudes de esta artista nacida en 1971.

"Out of the Shadows III" (Fuera de las sombras III"), la obra que se verá hoy, es el resultado de un viaje junto al fotógrafo palestino Issa Freij en el que se han reencontrado con los paisajes que eran escenario de esta historia oral.

"Ha sido un viaje por el pasado, pero también por el presente. El pasado se refiere a un tiempo previo a 1948, y el presente es cómo vemos el país hoy, con fronteras políticas, controles fronterizos, y quién está contando las historias ahora, si es que todavía se cuentan", dijo Emil Abboud en una entrevista con Efe.

En una versión inédita de su proyecto, que presenta por primera vez en Estados Unidos, Emil Abboud desea honrar junto al público "muchos lugares que fueron anexados o que pertenecen a una Palestina que fue destruida".

A juicio de la artista, la historia oral en la cultura palestina está muy relacionada con los paisajes, por lo que la obra combina la narración de los cuentos con imágenes de fondo de canales, manantiales, fuentes de agua y paisajes tanto actuales como previos a la Guerra árabe-israelí de 1948.

"Cuando volví décadas después para intentar encontrar estos sitios que estaban relacionados con mi propia niñez, fue como revisitar los lugares de mi infancia, pero al mismo tiempo no me sentí así. Fue como tener que volver a conocer mi país otra vez porque el país ha cambiado", afirmó la artista, radicada en Jerusalén.

Emil Abboud asegura que "ya no era la Palestina de su infancia", sino una Palestina "ocupada". "Es muchas cosas, muchas capas, sus paisajes son un mito. Ya no tiene esa única capa pura que ven los ojos de un niño", detalló.

No obstante, Emil Abboud y Freij intentan revivir a través de imágenes y palabras la pureza de ese paisaje, unos horizontes "libres de controles fronterizos y muros, sin divisiones".

Y es que según la artista, que vivió durante 30 años en Canadá, en su país "hay mucha ironía, mucha paradoja, y vivir allí es muy bonito pero a la vez lleno de contradicciones, muy retorcido".

En "Out of the Shadows III", que forma parte del ciclo artístico "Living Together" del Miami Dade College, se reinterpreta la obra para adaptarla a la ciudad de Miami, "para explorar e incluir historias del hogar del espectador", que junto a las de Palestina, ayuden a recordar los lugares de niñez a los que uno "necesita volver".

Con la intención de recuperar la cultura palestina, "no de una forma política, sino indirectamente a través del patrimonio que todos compartimos, nuestra historia oral", la actuación en Miami será el cierre de su viaje con Freij, "un final de la historia silencioso, pero feliz".