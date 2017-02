Asociación de pilotos advierte del creciente peligro de ataques con láseres

La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos (Ifalpa), con sede en Montreal (Canadá), advirtió hoy que los ataques con láser en la aviación son cada vez más graves y que la mayoría de los países no cuenta con la legislación apropiada para disuadir a los responsables.

Ifalpa señaló en un documento dado a conocer hoy que se han producido ataques con láseres en alturas de hasta 8.000 pies (2.440 metros) y alertó que el aumento de la potencia y alcance de los láseres plantea una grave amenaza a la seguridad de las líneas aéreas.

" A medida que la potencia, alcance y divergencia de los haces de luz aumentan, veremos situaciones en las que ambos pilotos quedarán incapacitados cerca del suelo, probablemente con consecuencias catastróficas", señaló Ifalpa.

El problema empeora, según la asociación, por la falta de legislación.

"Incluso cuando las patrullas de seguridad de los aeropuertos o la policía local consiguen capturar a los autores de los ataques con láseres, las imputaciones son muy inusuales", indicó Ifalpa.

" Ifalpa solicita a los Estados y la comunidad de la aviación que actúen con urgencia con la puesta en vigor de la legislación apropiada y la promoción de campañas públicas para educar al público sobre los peligros de el uso de láseres contra aparatos civiles", agregó la asociación.

