Atacan con ácido a director financiero de un grupo energético alemán

Los servicios de seguridad alemanes investigaban este lunes un ataque con ácido contra un responsable del grupo energético Innogy, subsidiario de la energética alemana RWE, blanco de los activistas ecologistas por sus actividades en el sector del carbón, informaron varios medios.

El domingo, dos atacantes arrojaron ácido a la cara de Bernhard Günther, de 51 años, director financiero del grupo Innogy, que se encontraba en un parque en Haan, cerca de Düsseldorf. El hombre, gravemente herido pero sin riesgo vital, fue transportado en helicóptero al hospital.

El grupo Innogy declaró en un comunicado estar "profundamente impactado" y aclaró que por el momento no tienen "información sobre el motivo de este ataque".

La policía lanzó una investigación por intento de asesinato y busca determinar si esta agresión está relacionada con la vida personal o profesional del ejecutivo.

El diario Bild informó este lunes que los servicios de inteligencia de Alemania lanzaron una investigación paralela del caso para determinar si existe detrás alguna motivación política.

Un grupo de militantes ecologistas ocupa el bosque de Hambach, donde RWE explota una mina de lignito, un carbón pardo de mala calidad que se comercializa muy bien y que es considerado altamente contaminante.

